Ohne Piepser geht Marie nicht aus dem Haus

In bester Tradition: Der Großvater war Gemeindebrandmeister und auch der Vater engagiert sich bei der Feuerwehr. Nun ist Marie Lübbe die einzige Feuerwehrfrau in Bösel. Foto: Martin Pille

Von Martin Pille



Bösel. Ohne Piepser geht sie nicht mehr aus dem Haus, nicht mehr ins Bett und auch bei der Arbeit liegt er auf dem Schreibtisch. Marie Lübbe ist eine taffe und reflektierte junge Frau, die Angst und Schwäche nicht zeigt. Die 17-Jährige ist als einzige Feuerwehrfrau in Bösel schon etwas Besonderes, aber gerade das möchte sie eigentlich gar nicht sein.



Marie weiß, worauf sie sich seit März 2019 eingelassen hat. Sie trägt den „Blaumann“ mit dem Feuerwehrhelm stolz und in bester Tradition: Großvater Franz-Josef war zwölf Jahre Bösels Gemeindebrandmeister und Vater Dirk ist nun ihr Kollege in der Wehr, allerdings ein sehr erfahrener. „Das hat mich natürlich beeinflusst“, sagt Marie, die zudem immer schon sozial interessiert war. Und der Papa ist stolz auf seine Tochter. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 17. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.