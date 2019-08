Zwei Verletzte bei Unfall in Bösel

Foto: Beeken

Bösel (den). Auffahrunfall im Feierabendverkehr in Bösel: Dabei wurden zwei Personen verletzt. Am Dienstagabend befuhr ein 21-Jähriger Böseler die Garreler Straße Richtung Ortskern. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte er nach links auf das Gelände der Freiwilligen Feuerwehr abbiegen. Dies übersah offenbar eine 21-jährige Frau aus Bösel, die mit ihrem Audi A3 unterwegs war und krachte in den vor ihr stehenden VW Golf.



Beide Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt und kamen zu weiteren Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser. Das Deutsche Rote Kreuz war mit zwei Krankenwagen im Einsatz. Unterstützung gab es auch von einigen Feuerwehrkameraden, die kurz zuvor zu einem Einsatz ausgerückt und deshalb noch auf der Wache waren. Es entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro.