Farbklänge: Bildende Kunst trifft auf Musik

Zufrieden mit der vierten Werkschau: Der Böseler Künstler Herbert Bley kam gerne mit seinen Gästen ins Gespräch und erörterte die Entstehung seiner zahlreichen Werke. Foto: Pille

Von Martin Pille



Bösel Bildende Kunst trifft Musik: Gemälde in verschiedensten Techniken und Musik vom Feinsten waren die Protagonisten der Ausstellung, mit der der Böseler Künstler Herbert Bley seine Begeisterung für Kunst und Musik in seinem Garten zum Ausdruck brachte. Folgerichtig benannte er das Event der besonderen Art „Farbklänge“, das die Sängerin Yaniri Terlinden musikalisch bestritt. Einen ganzen Nachmittag lang teilten viele Besucher das Vergnügen mit ihm, beide künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten zu erleben. Mehr dazu

