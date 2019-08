Deal für Gelhaus moralisch kein Problem

Der Windpark im Kündelmoor: Theo Gelhaus soll sich nun im Gemeinderat wegen der Entschädigungssumme erklären. Foto: Martin Pille

Von Martin Pille



Bösel. Die Liebe zum Böseler Windpark im Kündelmoor kann man nicht kaufen, die Beendigung des Rechtsstreits um ihn sehr wohl, denn die Einigung des Betreibers IFE Eriksen AG aus Oldenburg mit den verbliebenen fünf Klägern beeinhaltet die Zahlung einer sechsstelligen Summe an sie. Diesen Pauschalbetrag bestätigte Theo Gelhaus, einer der Wortführer der Windkraftgegner.



Moralisch sei diese Art des Deals für ihn kein Problem, sagte der Böseler in einem Gespräch mit der MT. Gelhaus: „Ich weiß, dass es unangenehme Fragen gibt. Aber es ist für uns eine Entschädigung für die vielen Nachteile, die wir jeden Tag in Kauf nehmen und für Aufwand des Klagens, der unsere ganze Kraft gekostet hat.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 9. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

