Petersdorfer Pfarrbüro zieht in Bücherei

Mit dem Pfarrbüro in der Bücherei: Gabi Nording richtet sich derzeit im Untergeschoss des Franziskusheims in Petersdorf ein. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Petersdorf. Das „Hohelied der Liebe“ hängt schon. Gabi Nording befestigt das Plakat an der Wand am Eingangsbereich. „Doch am größten unter ihnen ist die Liebe“ wird darauf der Bibelvers aus 1 Korinther 13 zitiert. „Damit es hier auch ein bisschen nach Kirche aussieht“, sagt die Pfarrsekretärin lächelnd, die zurzeit das Pfarrbüro in der Bücherei einrichtet.



Wer sie ab kommender Woche aufsuchen möchte, muss somit nicht mehr Treppen in die obere Etage steigen, sondern wird bereits im Erdgeschoss des Franziskusheims fündig.