Katzenfamilie in Bösel ausgesetzt

Symbolfoto: dpa

Bösel (mab). Eine Katzenfamilie ist in Bösel ausgesetzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ist eine Online-Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingegangen. Demnach hatten bereits vergangenen Mittwoch gegen 21.30 Uhr Zeugen gesehen, wie zwei Personen mit ihrem Wagen an der Straße „Am Tonberg“ anhielten, ausstiegen und eine Transportbox abstellten. Dann fuhr das Auto mit dem Kennzeichen CLP-MP-?? wieder davon.



Anwohner fanden in der Transportbox eine Katze mit ihren zwei Jungen. Glück im Unglück: Anwohner nahmen das Trio sofort in ihre Obhut. Jetzt werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Besitzern der Katzen gegen können. Ansprechpartner ist die Polizei in Friesoythe unter 04491/93160.