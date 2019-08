Foto: Pille

Bösel (pi) – Aus unbekannten Gründen geriet am Donnerstagnachmittag auf dem Ziegeldamm in Bösel ein PKW in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr war mit 20 Leuten und fünf Fahrzeugen im Einsatz, konnte aber nicht mehr verhindern, dass das Fahrzeug komplett ausbrannte. Vereiteln konnte sie jedoch, dass das Feuer auf das angrenzende Stoppelfeld übergriff. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Foto: Martin Pille