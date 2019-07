Feuer lodern im Nordkreis

Suche nach Glutnestern: Die Feuerwehr öffnete sicherheitshalber das Dach des Gartenhäuschens. Foto: Pille

Bösel (pi). Zwei Brände mussten die Freiwilligen Feuerwehren am Dienstag im Nordkreis bekämpfen. Aus bislang noch unbekannter Ursache hatte am Nachmittag ein Gartenhäuschen in der Fliederstraße in Bösel Feuer gefangen. Der Besitzer schaffte es, das Feuer unter Kontrolle zu halten, bis die Freiwillige Feuerwehr mit 30 Mitgliedern und fünf Einsatzfahrzeugen kurz nach der Alarmierung eintraf. Die Feuerwehrleute löschten die Flammen endgültig ab und öffneten sicherheitshalber auch noch das Dach, um eventuelle Glutnester aufzuspüren. Nach 30 Minuten war der Einsatz abgeschlossen. Zuvor war in unmittelbarer Nähe eine etwa acht Meter lange Hecke in Brand geraten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 1. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.