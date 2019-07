Kosten könnten „weglaufen“

Erste Arbeiten: Der Umbau und die Renovierung des Feuerwehrgebäudes haben begonnen. Foto: Pille

Bösel (pi). In Bösel haben die Bauarbeiten zum Umbau und der Erweiterung des Feuerwehrhauses an der Garreler Straße offiziell begonnen. Den Auftakt übernahmen die Feuerwehrkameraden, die in Eigenleistung einen Zaun auf einem Wall entfernt haben, der den Erweiterungen im Wege stand.



Die Gemeinde Bösel plant zum 100-jährigen Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr, das sie im September 2020 feiern möchte, ein besonderes „Geschenk". Auslöser war, dass die Kommune mit einem Feuerwehrbedarfsplan eines Brandschutz-Ingenieurbüros die zukünftige Leistungsfähigkeit ihrer Feuerwehr beurteilen ließ, die den künftigen Bedarf bestätigte.