Bösel bekommt Tempo-30-Zonen

Temporäres Tempolimit: So ähnlich wie hier werden die Tempo-30-Schilder auch in Bösel aussehen. Das Tempolimit wird montags bis freitags allerdings von 6.30 Uhr bis 16 Uhr gelten. Foto: Stix

Bösel/Petersdorf (hsx). Mehr Sicherheit im Straßenverkehr: Vor den Schulen und dem Kindergarten St. Raphael in Bösel sowie vor der Grundschule, dem Kindergarten und dem Franziskushaus in Petersdorf werden Anfang September Tempo-30-Zonen eingerichtet. Die Initiative dazu ging nach Angaben von Bürgermeister Hermann Block vom Gemeinderat aus, eine entsprechende Anordnung des Landkreises Cloppenburg liegt nunvor. Demnach wird ein Schilderpaar im Ortszentrum Bösel an der Garreler Straße aufgestellt.