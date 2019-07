Seine 30 Ringe konnte niemand toppen

Neue Regenten: Fabian Meyer (2. von rechts) mit Königin Teresa Müller (rechts) sowie die Nebenkönige Tim Menke und Maira Oltmann übernahmen die Regentschaft der Jugend und Kinder im Böseler Schützenreich. Foto: Martin Pille

Von Martin Pille



Bösel. Die 30 Ringe, die Fabian Meyer mit sicherer Hand vorlegte, konnten die Mitbewerber nicht toppen. Und so ist Meyer Jugendschützenkönig 2019 in Bösel. Der junge Regent berief Teresa Müller als seine Jugendkönigin auf seinen Thron. Als Nebenkönigspaar fungieren Tim Menke und Maira Oltmann.



Beim großen Fest des Bürgerschützenvereins bewiesen die jüngsten Festteilnehmer, dass der Verein auch für die Zukunft gut aufgestellt ist. Viele Kinder kamen im Parkstadion zusammen, um den Jugendkönig zur Proklamation zu begleiten.