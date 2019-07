Nebenbuhler verprügelt: Böseler muss ins Gefängnis

Symbolfoto: dpa

Bösel (dpa). Wegen gefährlicher Körperverletzung hat das Oldenburger Landgericht am Freitag einen 25-Jährigen aus Bösel zu neun Monaten Gefängnis verurteilt. Damit bestätigte die Berufungskammer weitgehend ein früheres Urteil des Amtsgerichtes in Cloppenburg. Das Urteil hat für den Angeklagten weitreichende Konsequenzen. Er ist mehrfach einschlägig vorbestraft und hat noch 21 Monate Haft (auf Bewährung) offen, die nun nach einem Bewährungswiderruf zusätzlich verbüßt werden müssen. Damit müsste der Böseler für insgesamt 30 Monate hinter Gitter.



Der Angeklagte soll während eines Festes auf einen vermeintlichen Nebenbuhler eingeschlagen haben.