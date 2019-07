Die Bude ist auch bei gutem Wetter voll

Immer aufmerksam: Matthias Raker (links) hat seinen neuen Stellvertreter Christian Eilers in alles eingeweiht, was ein Schwimmmeister können und wissen muss. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Bösel. Die Vorstellung, dass der Schwimmmeister in einem Hallenbad im Sommer einen ruhigen Job habe, belustigt Matthias Raker. „Bei uns ist die Bude auch bei schönem Wetter voll“, sagt der hauptamtliche Schwimmmeister im Böseler Hallenbad. Abschalten ist für ihn erst am 5. August möglich, wenn er für zwei Wochen in Urlaub geht.



Damit das Bad auch in dieser Zeit geöffnet bleiben kann, hat Bauhof-Mitarbeiter Christian Eilers im April seinen Rettungsschwimmerschein in Silber und eine Ausbildung in Erster Hilfe absolviert. So gerüstet kann er jetzt die Aufgaben eines stellvertretenden Schwimmmeisters übernehmen und für Raker in dessen Urlaub, bei Krankheit und gelegentlich auch am Wochenende einspringen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 20. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.