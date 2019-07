Handwerker übernehmen Bösels Schulen

Achtung Baustelle: Thomas Wichmann vom Bauhof Bösel begutachtet die Bauarbeiten im Betreuungsbereich. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Bösel. Alles andere als ruhig ist es während der Sommerferien an der St.-Martin-Grundschule in Bösel. Und so richtig ordentlich sieht es auch nicht aus. Die Schulmöbel des Altbaus haben Thomas Wichmann und seine Kollegen vom Bauhof im Foyer gestapelt, in beiden Geschossen hängen Kabel von der Decke, stehen Leitern und Eimer. Noch bis zum Ende der Sommerferien sind Maler, Bodenleger und Elektriker zugange, um den 1938 errichteten Gebäudeteil auf Vordermann zu bringen.