Küken am laufenden Band: Kartzfehn-Geschäftsführer Heinz Bosse (links) und Brütereileiter Dr. Johann Aka (rechts) erläutern (von links) Thomas Storck, MdB Silvia Breher und Gernot Kuhlmann den Weg vom Ei bis zum Versand der Küken. Foto: Mahlstedt

Von Heiner Stix



Bösel. Einen „Putentag“ hatte sich die Bundestagsabgeordnete Silvia Breher verordnet. Bei einem Ortstermin im Moorgut Kartzfehn informierte sich die Politikerin am Dienstag über die Putenbrüterei selbst sowie über die politischen Anliegen des Verbands deutscher Putenerzeuger (VdP).



Ihr gegenüber, so Breher, würden Verbände und Fachpolitiker ein verpflichtendes Label vorziehen. Auf die Frage, warum Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner an der Freiwilligkeit festhalte, gestand Breher ihre Ratlosigkeit ein. „Ich weiß leider nicht, auf wen Julia hört", sagte sie. „Auf mich jedenfalls nicht."