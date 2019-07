Regen kann Messdiener nicht schrecken

Vorfreude: Nach dem Reisesegen starten die Teilnehmer gut gelaunt Richtung Neuenkruge. Foto: Martin Pille

Von Martin Pille



Bösel. Als Bösels Pfarrer Stefan Jasper-Bruns gestern den Reisesegen erteilte, setzte der Regen ein. Die 25 Betreuer und 85 ungeduldigen Kinder aus Bösel focht das jedoch nicht an. Denn zuletzt waren Spannung und Vorfreude nicht mehr auszuhalten, und es musste endlich losgehen, ob mit oder ohne Regen: auf zur Fahrradtour ins Messdiener-Zeltlager nach Wiefelstede-Neuenkruge.



Im Gepäck hatten sie eine Menge Erwartungen, vor sich gut 30 Fahrrad-Kilometer und die Aussicht auf zehn Tage aufregenden Lagerlebens weg von zu Hause. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 9. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Bösel:

08.07.2019 | Grillfeuer am See gefährden Kronsberg