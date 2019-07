Grillfeuer am See gefährden Kronsberg

Müll in Feuertonne: Hans-Günther Otto warnt eindringlich vor der Brandgefahr. Foto: Martin Pille

Bösel (pi). Alarm am Böseler Kronsberg: „Was derzeit an unserem Baggersee in Westerloh abgeht, ist im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich", sagt Hans-Günther Otto, der Betriebsleiter des Kalksandsteinwerks: Offene Feuer, in Feuertonnen und Grillstellen werden immer wieder in den Gewässerböschungen direkt am Rand des Kronsberg-Waldes entfacht. obwohl das streng verboten ist. „Die Waldbrandgefahr ist durch die Hitze und die Trockenheit extrem hoch", warnt Otto. Und: Auch das Baden ist lebensgefährlich.