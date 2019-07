Ortsrand wird zum „Pflege-Campus“

Ergänzung: Auf der Fläche neben der Logopädie- und Ergotherapiepraxis soll ein Haus für weitere Pflegedienste entstehen. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Bösel. Die Kardinal-von-Galen-Straße in Bösel entwickelt sich zu einer Art „Pflege-Campus“ der Gemeinde. Auf dem derzeit noch freien, 1500 Quadratmeter großen Grundstück neben den Gebäuden für Therapeutische Tagespflege, Logopädie und Ergotherapie soll ein Haus für drei unterschiedliche Pflegeangebote entstehen. Der Gemeinderat hat auf seiner jüngsten Sitzung beschlossen, die Fläche für diesen Zweck zu verkaufen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 5. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.