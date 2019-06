Petersdorfer glänzen in Laer mit Leistung

Erfolgreich: Die Schüler und Jugendlichen der Fahnenschwenker mit ihren Leiterinnen Heike Alberding (Vierte von links) und Christin Bohmann (Dritte von rechts). Treffsicher zeigte sich Susanne Taphorn (Fünfte von links), die sich für die Bundesjungschützentage qualifiziert hat.

Von Claudia Wimberg



Petersdorf. Musik hallt über das Sportgelände, die rhythmisch geschwenkten Fahnen sind bereits von Weitem zu sehen: Dreimal pro Woche treffen sich die Fahnenschwenker der St.-Franziskus-Bruderschaft Petersdorf aktuell, um fürs anstehende Schützenfest perfekt vorbereitet zu sein.



Die Schüler und Jugendlichen präsentieren die niederrheinische Art in ihrer historischen Form, mit einheitlichen Handgriffen und Haltungen sowie einer hohen Qualität. Und die haben die jungen Mädchen auch bei den Diözesanjungschützentagen im nordrheinwestfälischen Laer bewiesen. Ihre erste Teilnahme war gleich mit dem Titelgewinn verbunden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 26. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.