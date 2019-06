Beim „freundlichen Hinweis“ bleibt es nicht

Treten ihren Dienst an: Michael Schnaars (links) und Gerhard Gedanitz wurden vom Allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters, Rainer Hollje (Mitte), in ihre Aufgaben eingeführt. Foto: Claudia Wimberg

Bösel (cl). Zum Thema Eigensicherheit, Deeskalation, aber auch im Umgang mit aggressiven Hunden haben sie sich fortgebildet. Ab Ende Juni stehen Michael Schnaars aus Bremen und Gerhard Gedanitz aus Altenoythe für Ordnung in Bösel. Mit der Einstellung der beiden „ordnungsbehördlichen Teilzeitkräfte" reagiert die Gemeinde auf die „Beschwerden aus der Bevölkerung, die sich seit Jahren mehren", betonte Bürgermeister Hermann Block.