Babywatching stärkt Empathie und Respekt

Babywatching im Kindergarten St. Anna Bösel: Die Kinder im Stuhlkreis beobachten genau, wie Mama Mona Tangemann mit ihrem Sohn Henri umgeht. Foto: mpe

Von Hans Passmann



Bösel. Eben noch haben sie draußen in der Sonne getobt. Nun sitzen die Mädchen und Jungen der Gruppe „Märchenland“ der Kindertagsstätte „St. Anna“ in Bösel brav auf ihren Stühlen. Mitten im Raum liegt auf einer bunten Decke das fünf Monate alte Baby Henri. Mama Mona Tangemann hat es sich daneben bequem gemacht Die Kinder bilden einen Kreis um das Baby und seine Mutter. Es ist still, ungewöhnlich still für eine Kindergartengruppe.



Was die Kinder hier in der Böseler Kita ausprobieren, nennt sich „Babywatching", Baby-Beobachtung also. Aber das Konzept hat einen wissenschaftlichen Hintergrund. Die Kinder sollen durch das aufmerksame Beobachten von Baby und Mutter oder Vater lernen, sich in andere Menschen hineinzuversetzen.