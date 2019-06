Primizfeier als Festtag für Bösel

Jan-Hendrik Röttgers zelebriert in St. Cäcilia

Primizfeier: Mit Neupriester Jan-Henrik Röttgers (Mitte) zelebrierten (v.l.) Kaplan Niklas Belting, Diakon Jan Talsler, Pfarrer Stefan Jasper-Bruns und Pfarrer em. Johannes Olliges den Gottesdienst. Foto: Funke

Von Wilhelm Funke



Bösel. Mit einem festlichen Gottesdienst in der St.-Cäcilia-Kirche feierte die Pfarrgemeinde Bösel gestern die Heimatprimiz von Jan-Henrik Röttgers. Der Neupriester war am Pfingstsonntag im Dom zu Münster geweiht worden. Eine große Anzahl von Gläubigen hatte sich eingefunden, als Röttgers in Begleitung zahlreicher Fahnenabordnungen der örtlichen Vereine, der Messdiener, seiner Konzelebranten und seiner Angehörigen in die festlich geschmückte Kirche einzog.