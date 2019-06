Schrott und alte Autos prägten das Bild

Auf Expansionskurs: Geschäftsführer Christian Vogelsang informierte über die weiteren Planungen für das Unternehmen in Petersdorf. Foto: Block

Bösel (mt). Die Gemeinde Bösel hat lange Zeit mit dem Erscheinungsbild des Gewerbegebietes in Petersdorf gehadert. Zwar sind nach Auskunft von Bürgermeister Hermann Block mittlerweile alle Flächen vermarktet beziehungsweise eine verbleibende Fläche von knapp einem Hektar für eine Umsiedlung reserviert, doch der optische Gesamteindruck des Gewerbegebietes sei weder kunden- noch ansiedlungsfreundlich, erklärte Block.



Baustoffe, unfertige Hallen, abgemeldete Autos, Schrottteile und anderes mehr würden das Ortsbild an der Daimlerstraße prägen. Durch „gezielte Ansprache“ und daraufhin erfolgte Aufräumarbeiten habe sich die Situation aber nun verbessert. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 13. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.