„Menschen in ihren Herzen berühren“

Neupriester: Jan Hendrik Röttgers aus Bösel wurde im Dom zu Münster von Bischof Dr. Felix Genn zum Priester geweiht. Foto: Michaela Kiepe

Münster/Bösel/Friesoythe (mt). Jan Henrik Röttgers (29) aus Bösel und Alexander Senk (30) aus Coesfeld sind im Dom zu Münster zu Priestern geweiht worden. Viele Familien, Freunde und Wegbegleiter waren in die Bischofsstadt gekommen und erlebten eine eindrucksvolle Weihe.



Jan-Hendrik Röttgers ist in einem klassisch-katholischen Umfeld aufgewachsen. „Auch in die Liturgie bin ich so reingewachsen“, berichtete er. Aus dem Glauben habe er immer viel Freude und Trost gezogen, „und schon früh das Bedürfnis, beides weiterzugeben“. „Ein Weg von zehn Jahren habe jetzt eine endgültige Zusage bekommen“, betont Senk, den es nicht nur als Praktikant immer wieder nach Friesoythe zog. Auch die Wochen kurz vor der Weihe verbrachte er in der Eisenstadt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 12. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.