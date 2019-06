Feuerwehr löscht Garagenbrand

Foto: Beeken

Von Dennis Beeken



Bösel. Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Bösel am Mittwochnachmittag: Gegen 15 Uhr wurden die Kameraden zu einem Garagenbrand ins Dorfzentrum gerufen. In einem Garten an der Bahnhofstraße stand ein Holzanbau in Brand. Mit Hilfe von Schaum hatten die rund 30 Kameraden das Feuer schnell im Griff und konnten rund 30 Minuten später wieder abrücken. Eine Nachbarin hatte eine starke Rauchentwicklung bemerkt und direkt die Feuerwehr gerufen. Auch das Deutsche Rote Kreuz war mit einem Rettungswagen im Einsatz, musste aber glücklicherweise nicht eingreifen.