Ferkelaufzucht auf andere Ebene bringen

Stellten das System vor: Thomas Spille (Rügenwalder Mühle), André Appel (Big Dutchman), Dr. Gerald Otto, Josef Hempen (beide Goldschmaus Gruppe) sowie Lothar Bentlage (Rügenwalder Mühle). Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Bösel/Garrel. Die Ferkelaufzucht im wahrsten Sinn auf eine neue Ebene bringen, das will eine Kooperation zwischen der „Goldschmaus Gruppe“ aus Garrel, dem Verarbeiter „Rügenwalder Mühle“ sowie dem Stalleinrichter „Big Dutchman“ aus Calveslage. Am Montag wurde in Bösel das neue Konzept vorgestellt, das in den kommenden Monaten im Großversuch zeigen soll, ob diese Haltungsform die gewünschten Vorteile bringt.



Den „Balkon“ erreichen die Ferkel über eine flache Rampe. Darunter und auch unterhalb des Aufstiegs bieten sich Rückzugsmöglichkeiten für die jungen Tiere. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 4. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.