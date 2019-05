Motorradfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Foto: Martin Pille

Bösel (pi). Ein 47-jähriger Friesoyther ist am Mittwochabend gegen 20 Uhr mit seinem Motorrad tödlich verunglückt. Aus Richtung Benthullen kommend geriet er am Beginn einer langgestreckten Linkskurve auf unbekannten Gründen von der Fahrbahn, überfuhr eine Kurven-Richtungstafel, geriet auf dem Radweg dadurch in Trudeln wie Teile des Motorrads zeigten. Von da aus prallte er ungebremst gegen eine Eiche.



Der Fahrer war vermutlich auf der Stelle tot, die Notärztin des Friesoyther Krankenhauses und die DRK-Bereitschaft, die mit mehreren Fahrzeugen am Unfallort war, konnten nichts mehr für ihn tun. Auch ein ADAC-Rettungshubschrauber war im Einsatz. Ein den Unfallort passierendes Autofahrer-Ehepaar aus Bösel fand den Verunglückten vor dem Baum liegend und alarmierte die Leitstelle.



Für ein Fremdverschulden gibt es nach Angaben der Polizei keinerlei Anzeichen. Die Freiwillige Feuerwehr suchte mit 30 Männern und einer Wärmebildkamera ein angrenzendes Getreidefeld ab, um auszuschließen, dass noch ein Soziusfahrer beteiligt war. Das wurde danach ausgeschlossen.