„Dreck wird immer größer“

Foto: MT-Archiv

Von Martin Pille



Bösel. „Die Teilnehmerzahl wird immer größer und damit auch der Dreck“. Während der jüngsten Ratssitzung beklagte Bösels Bürgermeister Hermann Block noch einmal das Dilemma, in der die Gemeinde durch die Tatsache steckt, dass die Touren am 1. Mai nach Thüle verstärkt in Bösel ihren Anfang nähmen.



Drei Tage lang war der „Bernethsdamm" voll gesperrt, zugestellt von zwei Containern, die auch verhindern sollten, dass Autos ungebremst in die Menschenmenge fahren konnten. Dixi-Toiletten und Müll säumten den Weg auf dem Böseler Gemeindegebiet.