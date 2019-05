Feuerwehr holt 17-Jährigen aus der Toilette

Symbolfoto: dpa

Bösel (mab). Dieser Toilettengang dauerte länger als erwartet und endete mit einem Einsatz der Feuerwehr: Ein 17-Jähriger aus Bösel ist auf der öffentlichen Toilette im Böseler Dorfpark eingeschlossen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, suchte der Jugendliche am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr die Toilette auf. Während er dort sein Geschäft verrichtete, drehte ein Verantwortlicher den Schlüssel im Schloss der Tür um – offenbar hatte er nicht bemerkt, dass jemand anwesend war.



Der 17-Jährige kam nicht mehr nach draußen. Der „Schlüsselinhaber“ – so die Polizei ¬– konnte nicht mehr erreicht werden. Deshalb wurde die Feuerwehr gerufen, um den Jugendlichen aus seiner misslichen Lage zu befreien. Die Einsatzkräfte brachen das Türschloss auf.