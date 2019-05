Toller Rahmen für ausgelassene Biersause

Ansteckend: Die gute Laune der Gesangssolisten Verena Seppel und Thorsten Lager übertrug sich auf das Publikum. Foto: Pille

Von Martin Pille



Bösel. Bei Bier und Blasmusik stellten die Böseler wieder einmal unter Beweis, dass sie feiern können. Der Böseler Dorfpark brummte, überall herrschte gute Laune, wurde gefeiert, geprostet und sogar getanzt. Es war genau diese spezielle Mischung aus Bierfest, Musik und Party, die das besondere Flair des Dorfparkfestes am Samstagabend ausmachte. Ein bestens gelauntes und partyhungriges Publikum nicht nur aus Bösel war in den herausgeputzten Dorfpark geströmt.