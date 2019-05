Gemeinde Bösel kritisiert Post

Symbolfoto: dpa

Bösel (mt). Als „nicht zufriedenstellend“ hat die Gemeinde Bösel die Postzustellung beim Versand der Wahlbenachrichtigungskarten für die Europawahl kritisiert. Bisher seien knapp über 30 Wahlbenachrichtigungskarten mit dem Vermerk „Empfänger unter Anschrift nicht zu ermitteln“ zurückgekommen, informiert die Kommune in einer Pressemitteilung.



Die Gemeinde habe die Karten nun erneut verschickt, da die Adressen melderechtlich noch aktuell seien. Zudem sei die Post über die Probleme informiert worden.



Auch in anderen Fachbereichen im Rathaus gebe es immer wieder entsprechende Rückläufe von Briefen, obwohl die Empfänger den Wohnsitz nicht geändert hätten, heißt es weiter aus dem Büro des Bürgermeisters. Die Gemeinde Bösel weist darauf hin, dass die Wahlbenachrichtigungskarte keine Voraussetzung zur Teilnahme an der Europawahl ist. Entscheidend ist der Eintrag in das Wählerverzeichnis.



Bürger, die keine Karte erhalten haben und sich nicht sicher sind, ob sie im Wählerverzeichnis der Gemeinde Bösel eingetragen sind, können sich im Rathaus an Frau Strutz (Tel. 04494/8922) wenden.