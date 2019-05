Vier Verletzte nach Unfall in Bösel

Foto: Martin Pille

Bösel (pi). Vier Leichtverletzte sind die Folge eines Unfalls am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der Kreuzung der L35 von Bösel nach Garrel und der Ortsumgehung K 300. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 50-jährige Petersdorferin die Landstraße in Richtung Bösel und wollte in die K 300 abbiegen, als sie den Ford eines 24-jährigen Saterländers übersah, der mit seinem 34 Jahre alten Beifahrer in Richtung Garrel unterwegs war.



Beim Aufprall wurde dessen PKW in die Auffahrspur der Umgehungsstraße geschleudert, wo er zusätzlich mit einem dort wartenden LKW eines 43-jährigen Cloppenburgers zusammenstieß. Bis auf den 26-jährigen Beifahrer des LKW wurden alle Insassen leicht verletzt und von den Sanitätern zweier DRK-Rettungswagen ambulant versorgt. Die Sachschäden an den drei beteiligten Fahrzeugen waren erheblich.