Auflösung gilt zugleich als Geburtsstunde

Ein Bild längst vergangener Zeiten: der Männergesangverein im Jahr 1929. Fotos: Archiv Martin Pille

Von Martin Pille



Bösel. Als der Böseler Chor 1869 gegründet wurde, steht die Nation ein Jahr vor dem Deutsch-Französischen Krieg. Dennoch: Was sich vor 150 Jahren anbahnte, sollte eine Erfolgsgeschichte werden. Im Juni feiert der Gemischte Chor, der in der Tradition des damaligen Männergesangvereins steht, sein Jubiläum. Es wird einen Festgottesdienst geben, danach einen Festakt im Saal Hempen-Hagen, der in einem Festball gipfelt.



Die wechselvolle Geschichte von Männerchor und Gemischtem Chor wird nun auch in einer Chronik erzählt, die im Juni erscheinen soll. In ausschließlich mündlicher Überlieferung wird berichtet, dass sich bereits um 1850 Sänger bei „Kaorls Gerd“ (Gerhard Nordenbrock) in Westerloh getroffen haben, der dann die zündende Idee zur Chorgründung gehabt haben soll. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Bösel:

10.05.2019 | „Handtücher“ verhinderten größere Erträge