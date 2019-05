„Handtücher“ verhinderten größere Erträge

Schmuckstück dank Flurbereinigung: der Böseler Dorfpark. Foto: Martin Pille

Von Martin Pille



Bösel. Genau 50 Jahre ist es nun her, dass in Bösel Ende der 60er Jahre das Flurbereinigungsverfahren begann. Fünf Jahre dauerte es, das Grenzwirrwarr zu ordnen. Das Ziel: der Versuch, unterschiedlichste Interessen zu koordinieren und letztlich Ertragssteigerung durch große Operationsflächen. Der Preis: ökologische Verödung als Folge einer „Vermaisung“ der Landschaft, denn man spielte dem Biogas-Boom und damit den Biogas-Anlagen in die Hände.



Was aber auch „abfiel", war unter anderem ein Dorfpark mit einem Weiher für den Ortskern Bösel, der nun gerade „runderneuert" wurde und in Kürze eingeweiht werden soll.