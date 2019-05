Böseler begeben sich auf eine Zeitreise

Mystisch: Mittelaltertänze gehörten ebenfalls zum Programm des Handwerker- und Bauernmarkts. Foto: Pille

Von Martin Pille



Bösel. Einer Zeitreise glich der achte Handwerker- und Bauernmarkt in Bösel, als am Sonntag trotz des „durchwachsenen“ Wetters Hunderte Besucher über die Rundwege des „Pallerts“ hinter dem Heimathaus flanierten. Als der stellvertretende Bürgermeister Bösels, Ludger Beeken, „upp Platt“ und unter den Klängen des Kinderchores der St.-Martin-Schule das Spektakel mit Freibier eröffnete, tummelten sich bereits Ritter, Gaukler, Feen und Elfen eines mittelalterlichen Heerlagers (aus Rhauderfehn) zwischen den Ständen und zeigten das Leben aus dem Grau der Geschichte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 6. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.