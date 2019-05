„Mit Diskriminierung ist jetzt Schluss“

Gustav Ahlers © Martin Pille

Von Martin Pille



Bösel. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts und der Beschluss des Niedersächsischen Landtags zum Wahlrecht für Behinderte hält Gustav Ahlers, Mitglied im Behindertenbeirat des Landkreises Cloppenburg, für „längst überfällig“. Trotz einer entsprechenden Vereinbarung im Koalitionsvertrag der Bundesregierung von CDU, CSU und SPD sei noch nichts in dieser Richtung geschehen.



Der Tag des Urteils sei ein deshalb „guter Tag für sie und ein guter Tag für die Demokratie". Denn „jedes Mitreden, Mitwählen und Mitmischen bei Wahlen" bedeute auch ein „Kreuz für die Inklusion", so Ahlers, der ebenfalls ehrenamtlich im Hauptausschuss des Behinderten-Sportverbandes Niedersachsen engagiert ist.