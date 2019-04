„Ich liebe schnelle und schöne Autos“

Böseler Neuntklässler informieren Mitschüler über Berufsfelder

Holzfans: Wegen ihrer Freude an der Arbeit mit Holz suchten sich Inken Trump und Hannes Krümpelbeck Praktikumsplätze in Tischlereibetrieben. Das Vogelhaus entstand in der Holz-AG der Oberschule. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Bösel. Zwei Wochen lang tauschten die Neuntklässler der Oberschule Bösel vor Ostern für ihre Berufspraktika die Schulbank mit Werkbank, Labor, Schreibtisch oder Verkaufsraum. Gestern profitierten dann die Schüler der Jahrgangsstufen sieben und acht von den Erfahrungen der Älteren: bei der schulinternen Praktikumsmesse informierten die 41 Jungs und Mädchen aus den 9. Klassen des Realschulzweigs über Praktika, Berufe und Unternehmen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 27. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.