Altes Handwerk, Heerlager und Händler

Gemeinde Bösel lädt zum achten Bauernmarkt auf dem Pallert ein

Mittelalterliches Treiben: Die Mitglieder von „Elen Feana“ aus Ostrhauderfehn sorgen auch in Bösel für gute Unterhaltung. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Bösel. Bösels Bürgermeister haben sie verhaftet, öffentlichkeitswirksam in Ketten durch die Menge geführt und darüber hinaus Kampfeskunst bewiesen: Das mittelalterliche Heerlager „Elen Feana“ aus Ostrhauderfehn wird auch beim achten Handwerker- und Bauernmarkt seine Zelte aufschlagen und optisch wie inhaltlich überzeugen. Eingebettet ist das Team in ein breites Angebot, das die Veranstaltung am Sonntag, 5. Mai, auf und um den Pallert am Heimathaus bereithält. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 20. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.