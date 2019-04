Zu Besuch in einem geschundenen Land

Der Arbeitskreis „Hilfe für Tschernobyl-Kinder“ ist zum 24. Mal im ukrainisch-weißrussischen Grenzgebiet

Freunde in Staro-Krasnoje: Die Männer des Arbeitskreises „Hilfe für Tschernobyl-Kinder“ mit den drei Schwestern Tatjana, Tamara und Ludmilla Tolkatch. Foto: Martin Pille

Von Martin Pille



Bösel/Retschiza. Die Männer des humanitären Transports nach Weißrussland, der am vergangenen Samstag in Bösel startete (MT berichtete), haben alle Aufgaben abgearbeitet, die sie sich gestellt hatten. Die Anfahrt in das atomar verseuchte Land war lang, immerhin ging es nach Gomel und Retschiza im Grenzgebiet nach Russland und der Ukraine.