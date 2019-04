Letzte Maßnahme: Pflaster statt Schotter

Böseler Baugebiet im Endausbau

Bösel Nord II: Auf den Stichstraßen wird aus Schotter Pflaster. Foto: Wimberg

Von Claudia Wimberg



Bösel. Die einen richten bereits ihre Anlagen her, bei den anderen läuft noch der Innenausbau und wieder andere haben gerade den Gerüstbauer bestellt: Was vor fünf Jahren noch Ackerland war, bietet heute über 100 Häusern in zwei aufeinanderfolgenden Baugebieten Platz. Aktuell läuft in „Bösel Nord II“ auch der Straßenendausbau. „Wir liegen im Zeitplan“, betonte Bauamtsleiter Christoph Burtz. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 9. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.