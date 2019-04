Jagd ist keine Männerdomäne mehr

Treue Jäger: Hegeringsleiter Dominik Hempen zeichnete Ernst Meyer, Georg Albers, Franz Wielenberg und Willehad Diersen aus (von links). Foto: Martin Pille

Bösel. Menschen töten Tiere, schon immer. Heute ist die Jagd aber keine reine Männerdomäne mehr. Inzwischen zieht es immer mehr Frauen in ihrer Freizeit in Wald und Flur. Auch in Bösel wird die Jagd weiblicher. Von den acht Jungjägern, die Bösels Hegeringsleiter Dominik Hempen während der Generalversammlung der Jäger im Gasthof Bley begrüßte, war die Hälfte weiblich. Xenia Nording, Annegret Strutz, Maria Högemann, Jana Tangemann, Hermann Högemann, Patrick Fennen, Andre Brunemund und Florian Wichmann wurden in die Jägerschaft aufgenommen.