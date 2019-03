Auto fängt nach Unfall Feuer

Foto: Martin Pille

Bösel (pi). Glück hatte am Freitagabend gegen 23 Uhr ein PKW-Fahrer in der Straße „Am Wiesengrund“ in Bösel. Nach der Kollision seines Autos mit einem Baum geriet das Fahrzeug in Brand. Ein weiterer PKW-Fahrer hatte die Freiwillige Feuerwehr Bösel alarmiert, die kurz danach am Unfallort eintraf.



Der Verunglückte war verletzt, aber ansprechbar. Er wurde geborgen und vom ebenfalls anwesenden ärztlichen Notdienst und dem DRK weiter versorgt. Das Fahrzeug brannte komplett aus und wurde von der Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 30 Mann Vorort war, abgelöscht.