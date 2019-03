Foto: nonstopnews

Bösel (mt). Gegen 23.50 Uhr wurden die Feuerwehren Garrel und Bösel am Freitagabend alarmiert: Eine Scheune an der Jägerstraße in Bösel hatte Feuer gefangen. Als die Feuerwehrleute ankamen, war der Schuppen bereits ein einziger Feuerball, er brannte komplett aus. Ursache und die Höhe des entstandenen Sachschadens stehen aktuell noch nicht fest.