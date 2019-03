DJK ehrt zwei beispielhafte Team-Player

Ausgezeichnet: Waltraut Behrens und Hildegard Westerhoff (von links) sowie Johanns Kleymann (Zweiter von rechts) ehrten Martin Mühlsteff, Bernhard Jöring, Johannes Olliges, Josef Potthast und Bernd Meyer (von links). Foto: Martin Pille

Von Martin Pille



Bösel. Nach 26 Jahren Vorstandsarbeit in der Böseler DJK trat Martin Mühlsteff bei den Vorstandswahlen nicht wieder an. In dieser Zeit bekleidete er mehrere Leitungsfunktionen in Bösels größtem Sportverein, unter anderem als Kassenwart, Beisitzer und zuletzt als stellvertretender Vorsitzender. Waltraut Behrens vom Vorstand des Kreissportbundes ehrte Mühlsteff für seine „hervorragenden Verdienste“ mit der goldenen Ehrennadel des Landessportbundes.



Eine zweite Ehrung stand im Mittelpunkt des Abends. Die Versammlung wählte Bernd Meyer zum Ehrenmitglied.