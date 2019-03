Teenies, Trachten und Tänze – das passt

Nachwuchs gesucht: Die DJK-Volkstanzgruppe sucht jüngere Leute – auch bis ins Rentenalter. Foto: Martin Pille

Von Martin Pille



Bösel. Teenies, Trachten und Tänze, passt das zusammen? Nach Meinung von Franz Sepppel, Vorsitzender der DJK-Volkstanzgruppe Bösel, sehr wohl. Die Volkstanz-Szene in Bösel ist lebendig, allerdings fehlt der Nachwuchs in der Formation, in der das „Küken“ 60 Jahre alt ist und der Vorsitzende mit 78 der älteste Tänzer.



Dabei drücke Tanzen so viel Lebensfreude aus. „Es lehrt das Gefühl für Rhythmus, stärkt das Gemeinschaftsgefühl und ist als Sport anzusehen, weil Bewegung notwendig ist“, weiß Seppel. Wer aber einmal Spaß daran gefunden habe, bleibe meist dabei. Von den acht Gründungsmitgliedern aus dem Jahr 1975 seien immer noch sechs dabei. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

