fm Büromöbel: Block kritisiert Vivonio-Pläne

Außenaufnahme des Fertigungsstandortes in Ampflwang. Foto: Vivonio

Von Claudia Wimberg



Bösel. Über einen „deutlichen Ausbau der Produktionskapazitäten von fm Büromöbel hat die Vivonio-Gruppe aus München informiert. Damit soll die „hervorragende Entwicklung“ des Böseler Büromöbelwerks fortgeführt werden, um „nachhaltiges Wachstum zu gewährleisten“, hieß es in einer am Montag veröffentlichten Pressemitteilung. Allerdings findet diese Erweiterung nicht am Stammsitz Bösel statt, sondern in Oberösterreich.



Überrascht von der Münchner Expansionsankündigung für das Büromöbelwerk zeigte sich Bösels Bürgermeister Hermann Block. Dass nun Oberösterreich im Fokus der Erweiterung stünde, könne zumindest nicht an mangelndem Flächenpotenzial in Bösel gelegen haben. „Raum dafür hätte es hier genug gegeben“, so Block. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 5. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.