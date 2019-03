Erstmals ein Baugebiet jenseits der Kreisstraße

Wird abgerissen: der Viehstall, der sich mittlerweile im Besitz der Gemeinde befindet. Foto: Pille

Von Martin Pille



Bösel. Ohne Diskussionsbedarf hat der Böseler Gemeinderat am Mittwoch den Bebauungsplan „Südlich der Jägerstraße“ auf den ehemaligen „Siegerschen Flächen“ durchgewunken und nach der Abwägung der Stellungsnahmen von Trägern öffentlicher Belange einstimmig seine Auslegung beschlossen. Das ist für Bauwillige im Ort eine wichtige Entscheidung, denn die Gemeinde verfügt über nahezu kein Wohnbauland mehr. 30 Nachfragen lägen für das Gebiet jenseits der Ortsumgehung bereits vor, sagte Fachbereichsleiter Christoph Burtz. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 1. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.