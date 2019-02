Muss Anne auf Klassenfahrt verzichten?

14-Jährige benötigt Pflegekraft

Hoffen auf eine Lösung: Kerstin Timmermann und Tochter Anne, die gern an der Klassenfahrt teilnehmen würde. Foto: Pille

Von Hubert Kulgemeyer



Bösel. Muss eine 14-jährige Schülerin mit Handicap auf eine Klassenfahrt verzichten, weil sich Landkreis und Krankenkasse um die Kosten streiten? In Zeiten, wo allerorts Inklusion großgeschrieben wird, kaum zu glauben. Doch die Realität sieht anders aus. „Wir müssen Stück für Stück um unsere Rechte kämpfen", hieß es jüngst in einer Sitzung der Regionalgruppe Ems-Hase-Vechte für Menschen mit Behinderung.