Brand legt Biogasanlage in Bösel still

Foto: Pille

Bösel (pi) - Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Sonntagmittag ein Transformator in Brand geraten, über den eine Biogasanlage im Böseler Koppelweg mit Strom versorgt wird. Nachdem der Strom abgeschaltet war, konnte der Brand zügig mit Schaum gelöscht, der Trafo aber nicht mehr gerettet werden.