„Kleine Liebeserklärung“ ohne Kitsch

Recherche: Martin Pille begleitet als kompetenter Autor und Heimatforscher die Titel und Themen. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Bösel. Es soll eine „kleine Liebeserklärung“ werden, die Land und Leute lebendig darstellt. Doch romantisch-verklärt fällt der Blick nicht aus. Vielmehr geht es um Geschichte und Gegenwart mit all ihren Herausforderungen und Spannungsfeldern. Der Titel steht noch nicht fest, die Themen, die das Buch des Heimatbundes Oldenburger Münsterland anlässlich seines 100. Jubiläums bestimmen, sind dagegen gelistet und orientieren sich nicht „an einem typischen Nachschlagewerk und Regionalbuch alter Art“, betonte Martin Pille. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 16. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.